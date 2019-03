Die Soul-und Rock-Band „Monique & The Jacks“ begeistert mit Bühnenpräsenz und Power-Gesang. Monique Wengler, der kleine Wirbelwind aus Trinidad mit der unverwechselbaren Rockröhre, ist vielen Lübeckern bereits ein Begriff. Durch ihre mitreißende Bühnenshow und ihren Wahnsinnsgesang lässt sie das Publikum an ihren Gefühlen unmittelbar teilhaben. Und Andreas Petalas (Gitarre), Burkhard Malmen (Bass) und Sunny (Schlagzeug) bilden das musikalische Fundament, auf dem sich Monique austoben kann.

Ob Soul von Amy Winehouse, Rock von Nirvana oder den Red Hot Chili Peppers, Pop und Charts von Gossip, Genesis und Adele oder Oldies und Klassiker von Queen und Elvis – die Band verspricht das komplette Angebot an mitreißenden Songs.