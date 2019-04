Miss Lauren Marie & The Halebops touren seit 2011 durch Deutschland und Europa. Lauren Marie war von 2006 bis 2011 eine feste Größe auf dem Viva Las Vegas Weekender und tourte als Vorprogramm von Mike Ness (Social Distorition) durch die Staaten. 2011 kam sie aus den USA nach Deutschland, um mehrere Konzerte zu spielen und entschied sich dann im Lande zu bleiben.

Mit ihrer Mischung aus Rockabilly, Rock’n’Roll, Western Swing und Country lehnt sich die Band an die Musiker der 50er und 60er Jahre an, hat aber auch eigene Songs im Repertoire.