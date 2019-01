Bewährtes Konzept – neues Programm: nur mit Mandoline, Ukulelen-Bass und Gitarre bringen Mandowar Songs der größten Rockbands der Welt auf die Bühne. Ihre Konzerte werden inzwischen auch gern als kleinste Rockfestivals der Welt bezeichnet.

Kein Wunder: Die Setlist liest sich wie ein LineUp von dem Festivals wie Rock am Ring, Wacken und Co. nur träumen können: AC/DC, Metallica, Rammstein, Guns'n'Roses, Iron Maiden, Manowar, Kiss, Queen, Rage against the machine, Pink Floyd, Led Zeppelin, Johnny Cash, Motörhead, Steppenwolf, Alice Cooper, Judas Priest und Nirvana werden interpretiert. Fakt ist: Bei Mandowar-Konzerten ist immer Festivalstimmung.

www.mandowar.bandcamp.com