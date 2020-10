Triefnass, leidenschaftlich und dreckig spielt das Lutopia Orchestra einen Stilmix aus heavyfunky Blues, Rock und Polka. Geradeheraus und wirkungsvoll. Onemanband Toni und Antonia am Kontra- und E-Bass. Zu zweit massiv besetzt mit Tasten, Balg, Blech, Drums, etlichen Saiten und speziellen Gitarren sind sie ein illustres Augenmusik Phänomen. Shake off your blues!

Die Baustelle HL in der Falkenstraße bietet sowohl ein Outdoor-Areal als auch eine spannende, geräumige Kulisse Indoor bei weniger gutem Wetter. Nach vielen akustischen Sets in Lübecks Höfen und Gärten, freuen sich Toni und Antonia darauf, wieder richtig mit euch zu rocken.