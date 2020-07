Das Ensemble der Lübecker Sommeroperette präsentiert auch in diesem Sommer unterhaltsame Konzert-Programme im gläsernen Kreuzfahrtterminal am Ostpreußenkai in Travemünde.

Seit über 10 Jahren sind die Besucher begeistert von der einmaligen Atmosphäre und der beeindruckenden Akustik dieses außergewöhnlichen Veranstaltungsortes direkt am Meer. (Weitere Termine: 23. & 29.7., 10.8.)