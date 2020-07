Die Lübecker Sommeroperette lädt auch in dieser Zeit zu drei verschiedenen Produktionen ins Theater Geisler ein.

Heut‘ geht es an Bord

Mitglieder des Ensembles der Lübecker Sommeroperette präsentieren in einem großen Hafenkonzert Lieder und Schlager rund um Häfen, Seefahrt, Kapitäne und Matrosen –die beliebtesten Evergreens von Lolita, Heidi Kabel, Fred Bertelmann, Hans Albers, Freddy Quinn u.a. (Termine: 1. & 4.7., 7., 9., 13. & 15.8.)

Lili Marleen – Leben mit einem Lied

Die Sängerin und Schauspielerin Lale Andersen wurde weltberühmt durch das Lied „Lili Marleen“, das Norbert Schultze 1939 auf einen Text von Hans Leip komponiert hat. Die Lübecker Sommeroperette erinnert mit diesem Hafen-Musical und ihren bekanntesten Liedern zum 115. Geburtstag an die Biographie eines der wenigen deutschen Weltstars. (Termine: 3. & 5.7., 6., 8., 14. & 16.8.)

Musical-Gala „Showtime“

In einer einzigartigen Zusammenstellung erklingen berühmte Titel aus den frühen Werken des Genres, aber auch Hits aktueller Produktionen. Eine Reise in die Musical-Hochburgen New York, London, Wien und Hamburg. (Termine: 24., 26. & 30.7.)