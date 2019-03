Lokalzeit wird es nun bereits zum 6. Mal geben, bevor eine Pause ansteht. Springs of Autum wird mit feurigem Rock den Abend eröffnen. Im weiteren Verlauf des Abends freuen wir uns auf Black Crosses, die mit einem leicht düster-hartem Charme das Publikum in den Bann ziehen wird. Han Shot Greedo wird uns mit einer Mischung aus Grunge, Stoner- Rock und Psychodellic begeistern. Jack Pott (ehemals Breathing Punx) werden ein klares Statement in ihrer bekannten Punk- / Punkrockform geben. Mit ihrer unvergleichlichen Mischung werden sie den Abend abrunden.