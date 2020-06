Anstatt auf dem Eutiner Marktplatz wird das Konzert des Berliner Rappers BRKN in den digitalen Raum verlegt. Es ist gleichzeitig das große Finale der von den Schüler*innen erschaffenen Sound-Werke – ein großes Schülerprojekt des Festivals, an dem 250 Jugendliche in der HanseBelt-Region von Hamburg bis Fehmarn beteiligt waren.

So wird es am Abend des 5.Juni einen zweiteiligen Stream aus Eutin geben. Im ersten Teil feiern die Werke des Digital Soundscapes Projektes Premiere, bevor dann das erste Digital Beat Concert mit BRKN als Gast in einem 360°-Format in die digitale Welt ausgestrahlt wird. Bei dieser Premiere werden unvereinbare Elemente verbunden und BRKN statt von elektronisch vorproduzierten Beats von einem akustischen Ensemble begleitet wird und somit die Grenzen des Raps aufgebrochen und mit Klassik vereint werden.

www.classicalbeat.de/digitalbeatconcert