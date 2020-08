Diese Band steht für Verschiedenheit. Sie vereint wilden Tanz und Lebensfreude mit dem Mut zum Traurig sein. Entstanden aus Freundschaft, angetrieben von Leidenschaft und von Liebe zur Musik, gewachsen an dem Wahnsinn der Möglichkeiten, verliebt in die Schönheit der Kleinigkeiten ...

Die siebenköpfige Berliner Combo lässt sich nur schwer in ein Genre zwängen: funkige Gitarre, romantisches Akkordeon, swingende Drums und kraftvolle Bläser, rauchiger Soulgesang oder vierstimmige Balladen, Jazzpiano oder wilde Piratenchöre ... Und doch ein immer wiederzuerkennender Klang. Ohrwürmer und Überraschungen sind garantiert! (Foto © Andreas Geipel)

Www.frolleinsmilla.com