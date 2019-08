Der Literatursommer ist in diesem Jahr dem Ehrengast der Frankfurter Buchmesse gewidmet und gibt Einblicke in die aktuelle norwegische Literatur. Die eingeladenen Schriftsteller/innen bieten eine Vielfalt an interessanten Themen und Erzählperspektiven. Philosophische, gesellschaftliche und politische Fragen sind literarisch aufbereitet, Lebensgeschichten starker Frauen werden erzählt und auch das in Norwegen verbreitete autobiographische Erzählen ist vertreten.

Wie in seinen bisher auf Deutsch erschienenen Prosawerken „Wider die Natur“, „Wider die Kunst“ und „Gehen“ verdichtet Tomas Espedal (1.8., 20 h, Hugendubel) auch in „Bergeners“ mit großer literarischer Intensität spannende Einblicke in sein Leben.

Eine der profiliertesten Gegenwartsautorinnen Norwegens, mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet, feierte Hanne Ørstavik 1997 mit „Kjaelighet“ ihren Durchbruch. Zur Lesung (9.8., 18 h, Hanse-Residenz) kommt die Autorin mit ihrem neuesten Buch, „Die Zeit, die es dauert“.

Nachdem Pål Moddi Knutsen (27.8., 19 h, Hafenschuppen C) aufgrund einer Einladung nach Israel zwischen die Fronten des Nahostkonflikts geraten war, machte er sich auf die Suche nach verbotenen Liedern auf der ganzen Welt, trug zwölf Songs zusammen und besuchte die Musiker, um die Lieder aufzunehmen. In seinem erschienenen Buch „Verbotene Lieder – 10 Geschichten von 5 Kontinenten“ erzählt er die Geschichte hinter diesem Projekt. (Foto © Jörgen Nordby)