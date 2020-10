Mit luftigem Gesang, von Hand gezeichneten Animationen und Indie-Pop-Melodien schafft sich das neue dänische Duo Linebug ihr eigenes audiovisuelles Universum. Das Duo besteht aus der Musikerin Line Bögh und dem Digitalkünstler Christian Gundtoft. Das Duo hat eine atmosphärische Liveshow entwickelt, in der Zeichnungen und Animationen auf die Bühne projiziert werden und Line zu „einem Teil vom Stück“ wird.

Die Geschichten der Songs werden durch Christians visuelles Universum erzählt, und die Mischung von Musik und Zeichnungen kreiert eine fesselnde Form des Erzählens, die das Publikum in Deutschland wie in Dänemark beeindruckt.

