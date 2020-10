Henry Kissinger, als Jugendlicher vor den Nazis geflohen, Sicherheitsberater zweier Präsidenten, Außenminister, Elder Statesman, Bestsellerautor, Orakel: Popstar der Politik in einem Amerika, das in einer multipolaren Welt um seine Bedeutung ringt. Sein Renommee, seine Wortmeldungen polarisieren. Mit Helmut Schmidt war er befreundet, Willy Brandt hat er verwünscht. Die Möglichkeiten des Imperiums hat er überschätzt. Bernd Greiner zeichnet das schillernde Porträt eines Mannes, dessen Selbstinszenierung viel über seine Wünsche, aber nichts über seine Politik verrät.

Bernd Greiner lebt heute in Lübeck. Seime Kissinger-Biographie ist am 17. September (Verlag C. H. Beck) erschienen.