Nach dem langen Winter sehnen wir uns nach Sonne und blühender Natur. Doch wir können schon jetzt unsere innere Sonne aktivieren: denn je gesünder und ausgeglichener wir sind, desto liebevoller ist unser Blick auf unsere Umwelt um uns herum. Ein bewusstes gesundes Leben, z. B. durch Yoga, schmackhaftes Veggie-Food und Naturheilkunde sorgt somit nicht nur für das eigene seelische Wohl, sondern stärkt auch unser Lebensglück für ein erfülltes Jahr – weit über den Frühling hinaus.

Bei der diesjährigen Lebensfreude Messe Lübeck, die vom 9.-10.3. jew. von 10 bis 18 h in den media docks stattfindet, liegt der Frühling schon in der Luft. Dort finden die Besucher 1000 Tipps und Produkte für ein gesundes, fittes, glückliches und nachhaltiges Leben. Dabei ist Ausprobieren und Mitmachen definitiv angesagt. Bei über 60 Ausstellern und in 60 Fachvorträgen und Erlebnisworkshops erfahren Interessierte, wie sie in ihrem Alltag fitter und belastbarer werden – für ein erfülltes Leben in Balance.

www.luebeck-lebensfreude.de