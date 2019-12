Seit 21 Jahren öffnet in der Adventszeit eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in der Weihnachtsstadt des Nordens seine Pforten für Groß und Klein: der Kunsthandwerkermarkt im lichten und weiten Kirchenraum von St. Petri zu Lübeck. Am 27.11. um 18 h ist es dann wieder soweit: Gleich im Anschluss an die „Adventsleuchten“- Prozession von St. Marien zum Petrikirchhof (wo der Nikolaus sich zur Freude aller Kinder vom Kirchturm abseilt) findet die festliche Eröffnung durch den Ehrengast Dr. Muriel K. Helbig, Präsidentin der THL, statt, umrahmt von Adventsliedern der Lübecker Knabenkantorei.

Für die Lübecker und Lübeck-Besucher ist dieser Eröffnungsabend auch die erste Gelegenheit zu einem Schnupper- und Einkaufsbummel auf diesem besonderen Weihnachtsmarkt, auf dem über sechzig Kunsthandwerker ihre liebevoll gearbeiteten Werke aus Keramik, Holz, Textilien und anderen Materialien feilbieten. Vorweihnachtlich geschmückt, hüllt der hohe, lichte Raum große und kleine Besucher in diese besondere Weihnachtsstimmung, die man so nur in St. Petri findet. Ein buntes Musikprogramm sorgt für die fröhliche Stimmung. Und das Petri Café lädt mit heißen Getränken und Adventsleckereien zum Verweilen ein. (tgl. 10-19 h / Foto © Thorsten Biet)