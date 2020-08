An diesem Abend treten gleich zwei hochkarätige Lübecker Jazzformationen auf: Beginnen wird das Hanse-Jazz-Quintett unter Leitung des Lübecker Jazztrompeters Martin Berner. Zusammen mit Leon Sladky am Saxofon, Ilja Ruf (Preisträger des Steinway Förderpreis Jazz) am Klavier, Niklas Müller am Kontrabass und Kristof Krabbenhoeft am Schlagzeug spielt hier ein junges Ensemble, das bereits im Rahmen verschiedenster Konzerte u.a. bei JazzBaltica auf sich aufmerksam machte und das Publikum durch ein Repertoire aus swingendem Modern Jazz mit groovigen Einflüssen aus der Harbop-Tradition zum Mitwippen animiert.

Das trioPlus unter Leitung von Jazzpianist Peter Ortmann spielt in der zweiten Hälfte des Abends. Mit dabei sind Florian Galow am Kontrabass und Oliver Sonntag am Schlagzeug. Zusätzlich wird der Jazzgitarrist und gebürtige Lübecker Axel Fischbacher als Gast das Trio bereichern. Die Band baut eine kreative Brücke zwischen originellen Eigenkompositionen, freier Improvisation, bis hin zur Musik der europäischen Jazz-Avantgarde.

