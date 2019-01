Hier sind sie: Deine Hamburger Jungs von Knete. Immer auf der Suche nach schönen Melodien. Dazu gepflegtes Schrammeln auf der Gitarre. Kein Schnick Schnack mit Xylophon und Querflöte. Das könnte bei ihnen ja so oder so keiner bedienen. 2 Gitarren, Bass, Schlagzeug, klassisch! Dazu deutsche Texte von kalten Häfen, verrauchten Kneipen, verlorenen Seelen – und am Ende siegt die Liebe.