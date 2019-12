Was ist es: Jazz? Rock? Instrumental Piano Funky Ambient Prog? ​Eines ist klar: Das Berliner Quintett um Pianist und Mastermind Valentin Mayr spielt seinen ganz eigenen Sound. Melancholischer Impressionismus trifft auf groovig rockige Beats, jazzige Soli und weitläufige Harmoniewelten. Das alles instrumental – die Instrumente singen. Die Musik trägt in eine andere Welt, in eine andere Atmosphäre.