Das Ensemble Klangrauschen spielt Musik von Ichiyanagi, Yun, Mochizuko, Fukuta, Hosokawa und vor allem Lardelli. Die Komponisten stammen alle von weit her aus dem Osten, haben jedoch musikalische Verbindungen in den Westen, wobei die Anknüpfungspunkte dabei sehr unterschiedlich sind. So entsteht ein faszinierendes Wechselspiel zwischen den verschiedenen Traditionen und Musikkulturen, was an diesem Abend hör- und fühlbar werden wird. Als Höhepunkt des Konzertes wird eine Auftragskomposition von Dylan Lardelli aus Neuseeland für das Ensemble Klangrauschen uraufgeführt.