In Michael Beils „Along“ kommuniziert der E-Gitarrist mit diversen Video- und Audiodoubles. In „aKKORDeONoff“ des Hamburger Komponisten Sascha Lemke verwickelt sich die Pianistin in eine Maschinerie aus Klang, Video und Licht. In Simon Steen-Andersens aktuellem Werk „Asthma“ geht der Akkordeonspieler diverse Beziehungen mit dem Video ein. Und im letzten Stück des Abends, „HELLO“, des Hamburger Künstlers Alexander Schubert dupliziert das Ensemble die Schnittmuster des Videos, wird zu seinem klanglichen Double, indem die Musiker den Film als Partitur interpretieren.

Die sechs Kompositionen werden eingebettet die extra für den Abend entwickelte Video-/Klang-Installation „PublicViewing“. In das Publikum gerichtete Kameras und Mikrofone liefern dem Computer das Material für einen sich zunehmend verselbständigenden Bild- und Klangspiegel.

www.klangrauschen.com