Corona Foris Koki Pax! Wir freuten uns über die stetige Beliebtheit unseres Angebots trotz des beschwerlichen Wegs in die derzeit (nicht) beschauliche Mengstraße. Selbst den Kinopreis Schleswig-Holstein hat das Koki in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge gewonnen. 2020 wurden alle nominierten Kinos Schleswig-Holsteins durch die Bildungsministerin Karin Prien nicht ohne Grund bedacht.

Mitte März war alles anders. Unser zahlungsfreudiges Publikum, unsere volle Hütte blieb aus. Corona-Soforthilfe! Antrag gestellt! Nix kam! Außer 'ner Fakemail, auf die wir fast reingefallen wären. Engagement für den Erhalt eines Kommunalen Kinos erfuhren wir von Menschen, die Kino lieben – Cineasten, Mitgliedern und Menschen, die wir bislang nicht kannten. Das kulturelle, bildende, die Völkerverständigung fördernde Angebot des Kino Kokis nahm eine wundersame Gefolgschaft an, die uns positiv in die Zukunft blicken ließ. Wir renovierten den Kinosaal mit viel Eigeninitiative und herzensguten Helfern, entwickelten Ideen für die Zukunft, freuen uns schon jetzt über eine beeindruckende Fotoausstellung von t. Alles war schon geplant, nun wird es Wirklichkeit und die Dämme der Geilheit können endlich brechen. Am 25. Mai wagten wir den Start. Seit Juni überzeugen wir mit unserem regulären Programm. Wir wiegen euch in Sicherheit – Koki Pax! Da könnt ihr euch sicher sein! Und Newcomer sind auch garantiert, z.B. „Nationalstrasse“ von Štěpán Altrichter ganz nach dem Motto: „Guten Morgen, ihr Arschlöcher!“ Den Trailer dazu gibt es auf unserer Webseite. Euer Koki-Team

www.kinokoki.de