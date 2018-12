Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Edna Ferber, dessen Veröffentlichung im Jahr 1952 in Texas kontrovers diskutiert wurde. Im Fokus der Kritik stand vor allem das Thema Rassismus. Die Dreharbeiten begannen am 21. Mai 1955 in den Filmstudios von Warner Bros. in Hollywood-Burbank. Für die Hauptrollen besetzte Regisseur George Stevens mit Elizabeth Taylor, Rock Hudson und James Dean ausnahmslos junge Darsteller, obwohl die Filmfiguren über zwanzig Jahre alterten. Normalerweise nahm man für diese Rollen reifere Schauspieler und schminkte sie für die Filmszenen jünger, doch Stevens entschied sich stattdessen, seine jungen Darsteller im Verlauf des Films älter zu schminken. Hudson war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 28 Jahre alt, Taylor und Dean waren jeweils 23.

Es ist der letzte Film mit James Dean, der am 30. September 1955 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte und somit die Premiere nicht mehr erlebte.