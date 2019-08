Philo (Clint Eastwood) ist ein gutmütiger Trucker mit einer ausgesprochenen Vorliebe für kaltes Bier und Country-Musik. Sein Geld verdient er sich u. a. mit Boxkämpfen im Untergrund. Seine Stimme brachte ihm den Ruf ein, der lauteste Kneipen-Krakeeler zu sein, der je die dürre Weite des Tals von San Fernando kreuzte. Doch eine Schwäche, die hat er. Er ist in Lynn verknallt, eine Bar-Sängerin, die jeweils noch vor dem nächsten Ton die Kurve kratzt, wenn Philo am Tresen auftaucht und ein verliebtes Auge rollt. Meilenweit jagt er hinter ihr her, nie gibt er die Hoffnung auf. Begleitet wird er dabei von seinem treuen Freund Clyde – dem verrücktesten Orang Utan, den die Welt je gesehen hat...