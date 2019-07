Seymour Krelborn arbeitet in einem kleinen Pflanzengeschäft, das kurz vor der Pleite steht. Deshalb hat er Angst, dass er seine Kollegin Audrey, in die er heimlich verliebt ist, nach der Schließung nie wiedersehen wird. Aber dann kauft er eine merkwürdige Pflanze...

Diese „Audrey“ zieht die Kunden magisch an und das Geschäft floriert wieder. Aber die Pflanze braucht menschliches Blut zum Gedeihen. Und schnell gibt sie sich nicht mehr mit einzelnen Tropfen zufrieden!