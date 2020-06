Die Kulturakademie der Vorwerker Diakonie hat in Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck bereits Ende März eine digitale Konzertreihe auf den bekannten Online-Plattformen Youtube, Facebook und Instagram gestartet. Sie unterstützt Berufsmusiker und hilft ihnen, während der Corona-Krise finanziell zu überleben.

„Wir haben bereits 30 Konzerte unterschiedlichster Genre veröffentlicht und werden aufgrund der großen Nachfrage und der wiederholten Unterstützung durch die Possehl Stiftung und dem Kunsthändler Frank Thomas Gaulin nun insgesamt 60 Künstler unterstützen können“, berichtet Michael Schmerschneider, Leiter der Kulturakademie und Ideengeber für das Projekt, „so werden wir noch einen Großteil des Jahres unsere Hörer mit dem produzierten Material begeistern können.“ Auch die online-Zahlen sprechen für den Erfolg des Projektes: Bereits über 600 Stunden der digitalen Konzerte haben die User gestreamt.

Schirmherrin der Kulturakademie ist die Achtfache „ECHO Klassik“-Preisträgerin Sabine Meyer: „Das musikalische Niveau der Kulturakademie ist einfach überragend“ sagt sie. „Diese Leistung in Verknüpfung mit sozialer Arbeit ist schlicht einzigartig.“ Die Aufnahmen finden in der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie statt. Hier befinden sich hochwertige Video- und Tonstudios. Die Räumlichkeiten sind außerdem mit einem Steinway Konzertflügel und weiteren Instrumenten ausgestattet und bieten so eine perfekte Umgebung für die Produktion. „Die Kulturakademie ist eine inklusive Einrichtung“, so Schmerschneider. „Das heißt, hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung mit den Künstlern Hand in Hand.“ Die Produktion der digitalen Konzerte ist nur der Anfang von vielen weiteren spannenden Projektideen, die in nächster Zeit in den Tonstudios umgesetzt werden. Wer als hauptberufliche/r Musiker/in momentan über keine Festanstellung verfügt und Interesse hat, an den KAVD Studio 1 Sessions teilzunehmen, findet Infos auf

www.kavd.info