Zwei Clubs, zwei Kultstätten außerhalb des Mainstreams. Das waren die ehemalige Lübecker Discothek „Kaisersaal“, die Anfang der 80er Jahre ihre Pforten geschlossen hat, und das „Abgefahr’n“ in der Beckergrube, die Institution für die harte Rockmusik der Ende der 90er. Doch noch immer schwärmen ehemalige Gäste aus ganz Norddeutschland von dem geschichtsträchtigen Szenetreffs.

Der einmalige, progressive Musikmix im Kaisersaal hat viele Lübecker geprägt und ganz in diesem Stil spielt DJ Andreas Musik aus den 70ern, der Zeit des Hard- und Psychedelic Rocks, Punk, New Wave, Funk & Soul. Auf dem zweiten Floor geht es dann mit Stanley Head und gitarrenorientierten Sound mit Hardrock, Heavy Metal, Crossover, Alternative Rock und Deutschrock zur Sache.