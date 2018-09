Im Sherry & Port, wo leckere Tapas auf guten Sherry treffen, gesellt sich am 19. September der Lübecker Musiker Joel dazu.

„Ich bin überall da wo Menschen sich von Musik berühren lassen wollen. Ich fange die Atmosphäre der Umgebung ein und spiele Lieder, die sie unterstützen. Jedes Lied hat eine Geschichte und meine Berufung ist es, ihr Leben einzuhauchen.“ An diesem Abend gibt es also bekannte Lieder in neuem Gewand oder auch „Lieder wie ich sie sehe“…