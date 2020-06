Seit 2009 sorgt das theater23 jedes Jahr für das regensicher überdachte Allwetter-Open-Air-Sommertheater im Naturbad Falkenwiese. Dieses Jahr ist auch dort alles anders. Wie es mit der zwölften Spielzeit in den Zeiten von Corona steht, darüber sprach das ultimo mit Manfred Upnmoor, theater23-Gründungsmitglied.

ultimo: Die wichtigste Frage zuerst: Wird es dieses Jahr ein Sommertheater im Naturbad Falkenwiese geben?

Manfred: Wir wissen es leider immer noch nicht. Da Freibäder und Kultur ja als nicht systemrelevant gelten, warten wir noch immer auf klare Ansagen der Politik, was wir dürfen und was nicht. Es wäre durchaus machbar. Damit das mit dem Abstandhalten klappt, können wir ganz einfach weniger Publikum pro Vorstellung hineinlassen. Es ist schon verrückt: Anfang März haben wir noch über Konzepte nachgedacht, wie wir möglichst viele Zuschauer ins Freibad hineinlocken, jetzt nach dem Lockdown denken wir über Hygienekonzepte mit Mindestabstand nach. Finanziell wird die Saison natürlich deutlich schwieriger, aber wir würden wenigstens spielen können und ein bisschen was verdienen. Momentan sind wir ja zur Arbeitslosigkeit verdonnert.

Wie geht es euch damit?

Da wir ja im Freibad spielen und somit kein eigenes Haus unterhalten müssen, sind wir zumindest nicht existentiell bedroht. Aber nicht nur, dass wir gerade nicht richtig proben können – auch vieles andere, was wir sonst noch so gemacht haben, wie Theaterkurse geben oder Regie führen, fällt ja alles weg. Dadurch hat man erheblich weniger Sozialkontakte als vor Corona, was mit der Zeit doch gewaltig an die Substanz geht. Und man muss sich beruflich anders ausrichten. Plötzlich sitzt man halt überwiegend vor dem Computer und versucht, sich dort irgendwie neu zu erfinden. Das herrliche Mini-Musical „Systemrelevant“ von Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck auf Youtube gibt ein bisschen was von diesem Lebensgefühl wieder, ich habe das auf unserem Facebook-Profil gepostet.

Wieso könnt ihr gerade nicht richtig proben?

Da kommen wir zu einem kniffligen Problem: Wie spielt man eine romantische Liebeskomödie mit Kuss-Szenen, wenn man einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten soll? Ich hab gerade gelesen, dass z. B. in Indien Intimität auf der Bühne sowieso verboten ist, da gibt es dann ein akustisches Signal als Zeichen, dass sich das Publikum den Kuss jetzt bitte selber vorzustellen hat. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist? Im Fernsehen sah ich einen Bericht von den Dreharbeiten zu „Rote Rosen“, da liegen jetzt überall 1,5-Meter-Abstandhalter herum, damit die Schauspieler sich nicht versehentlich zu nahe kommen. Aber das ist Fernsehen, da kann man Sachen raus- und zusammenschneiden. Das können wir im Theater natürlich nicht so einfach.

Was wird es denn geben, solltet ihr spielen dürfen?

Gute Frage, nächste Frage. Genau darüber zerbrechen wir uns gerade die Köpfe. Wenn das Juni-ultimo erscheint, sollten wir unbedingt mehr wissen, denn dann wird es ja auch langsam Zeit, die Werbung anzukurbeln. Eine andere bange Frage ist auch, ob das Freibad überhaupt wieder öffnen darf. Und so beobachten wir täglich die Infektionszahlen und hoffen, dass sich zumindest die Lübecker an Kontaktbeschränkungen, Hygiene-Regeln und Mindestabstand halten. Das heißt – die Hamburger natürlich auch, denn wenn Leena dort ihre Wohnung nicht verlassen dürfte, dann stünde ich abends ziemlich alleine auf der schwimmenden Bühne.