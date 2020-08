Die Improshow von Instant SL, sonst im Theater Combinale zuhause, geht an die frisch Luft. Unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften findet die Show auf der schwimmenden Bühne des Falkenbads statt.

Die Zuschauer wünschen sich, die Schauspieler spielen. Tauchen Sie mit ab ... In welche Tiefen des Humors und der Unterhaltung auch immer Sie vordringen wollen, schwimmen Sie mit. Was jeder immer schon mal auf der Bühne sehen wollte, endlich soll und darf es raus. Kein Thema zu unsinnig, kein Vorschlag zu verrückt für die grenzenlose Phantasie der drei Akteure und Musiker. Die Situations-Komik feiert Triumphe – und alles ist selbstverständlich „live“. Ein Muss für alle „Seepferdchen“ oder „Freischwimmer“!