„Wenn Sie gefragt werden, wo Sie zu Hause sind, dann sagen Sie wahrscheinlich ganz selbstverständlich Hamburg!“ So fing die Einladung zur Einbürgerung des ehemaligen Ersten Bürgermeisters von Hamburg, Olaf Scholz, an, die ich vor ein paar Jahren erhielt. Ich freute mich einerseits über diesen unverhofften „Liebesbrief“, gleichzeitig konnte ich nicht selbstverständlich Hamburg sagen oder Deutschland oder Ecuador, von wo ich vor 20 Jahren ausgewandert bin. Dieser Brief stellte meine Identität in Frage und ich wollte erfahren: Bin ich mit einem deutschen Pass weniger Ausländer? Daraus entstanden ist ein Film: „Im Land meiner Kinder“.

Am 8. Mai habt jede/r im Koki Lübeck die Möglichkeit, anschließend gemeinsam mit den Regisseur Dario Aguirre über den Film zu diskutieren!