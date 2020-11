„2020 ist ein schwieriges Jahr, aber ein starker Jahrgang“, bekennt die scheidende künstlerische Leiterin Linde Fröhlich. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Herbst ein kulturelles Highlight setzen können mit einem besonders hochkarätigen Programm brandaktueller Filme. Sie erinnern uns daran, dass es neben Covid-19 noch andere Themen & Facetten des Lebens gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Sie betonen die Verantwortung jeder einzelnen Person für den Gang der Geschichte & die Bedeutung der Gemeinschaft für die Entwicklung des Individuums. Sie sind sozial aufmerksam & politisch bewusst – und mitunter gibt es sogar etwas zum Lachen!“ Der Dramaturg & Drehbuchberater Thomas Hailer wird ihr 2021 nachfolgen. Er war in den vergangenen 12 Jahren als Kurator der Internationalen Filmfestspiele Berlin, der „Berlinale“ tätig.

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wollten die NFL erstmals eine „hybride Festivalversion“ durchführen. Sprich, von den 160 Filmen, die während der fünf Festivaltage in 224 Vorstellungen präsentiert werden, sollten ursprünglich geplant über 130 Filme deutschlandweit auch via Online-Streaming zur Verfügung gestellt werden. Das Vorhaben der Live-Aufführungen in den Lübecker Kinos wurde allerdings kurz vor dem Start des Kartenvorverkaufs durch städtische Anordnungen aufgrund zu hoher Neuinfektionen gestoppt. Dies bedeutet, die 62. Ausgabe der Nordischen Filmtage wird ausschließlich per Online-Streaming zu erleben sein. Eine Premiere, die leider heutzutage unumgänglich ist.

Das diesjährige Programm konfrontiert Fans des nordischen & baltischen Filmschaffens einmal mehr mit kontroversen, spannenden & manchmal unbequemen Themen. Aber auch typische Sujets wie Familien, die füreinander einstehen, Freundschaften, die kulturelle Grenzen überwinden und vielschichtige Liebesgeschichten begegnen den Festivalgästen.

Das aus 16 Spielfilmen bestehende Wettbewerbsprogramm um den großen NDR-Förderpreis enthält allein zehn Beiträge in deutscher Premiere. Passend zum Deutsch-Dänischen Freundschaftsjahr 2020 wird „Unser Mann aus Amerika“ (© Nimbus Film) von Christina Rosendahl das Festival eröffnen. Hauptdarsteller Ulrich Thomsen verkörpert darin meisterlich den Diplomaten Henrik Kaufmann, dessen Haltung & Widerstand zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gewürdigt wird.***

Weitere dänische Highlights: Anders Refn’s „Die verfluchten Jahre“ entrollt ein ganzes Gesellschaftstableau um eine Fabrikantenfamilie zur Zeit der deutschen Okkupation. Thomas Vinterberg hingegen stellt in „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen die „Volksdroge“ Alkohol zur Disposition. Das Drama um vier befreundete Lehrer, die ein folgenschweres Trinkexperiment begehen, erhielt u.a. den Publikumspreis des London Film Festivals.***

Bemerkenswert ist der starke Anteil an Beiträgen von Filmemacherinnen. Sie machen 45 Prozent des Gesamtprogramms aus & stellen sieben der 16 Beiträge im Spielfilmwettbewerb. Im Wettbewerb liegt der Fokus auf Familie, Kindern & Eltern, sowie Beziehungen, Freundschaften & Gruppenstrukturen.

In der Tragikomödie „Eine total normale Familie“ (© Salzgeber) erzählt Malou Reyman mit viel Feingefühl & leisem Humor von einem Familienvater, der sich als transsexuell outet. Während aus Thomas nach & nach die elegant gekleidete Agnete wird, verändert sich auch die Beziehung zwischen Vater & Tochter. Und 11-jährige Emma lernt, dass vielleicht gerade Veränderung „perfectly normal“ ist.***

Der schwedische Regisseur David Färdmar zeigt in „Are We Lost Forever“ einfühlsam & authentisch Szenen einer Trennung eines schwulen Paares.***

In Amanda Kernell‘s Drama „Charter“ geht es um eine Mutter im Ausnahmezustand, die kurzerhand ihre beiden Kinder entführt, als der Vater im Scheidungskrieg das alleinige Sorgerecht bekommen soll.

Jonas Selberg Augustsén, bewies bereits vor fünf Jahren mit dem skurrilen Roadmovie „Der Müllhubschrauber“ sein Faible für die Minderheitensprachen Schwedens. Sein Episodenfilm „Der längste Tag“ konfrontiert uns wieder auf sehr humorvolle Weise mit den unterschiedlichsten Facetten menschlichen Lebens an einem Mittsommertag nördlich des Polarkreises.***

In „Tiger“ beleuchtet Ronnie Sandahl aus Schweden in seinem zweiten Spielfilm die Lebenskrise eines jungen Fußballtalents angesichts des erbitterten Konkurrenzkampfes und des knallharten Geschäftsgebarens im modernen Profi-Fußball.***

Skurril-humoriges kommt einmal mehr aus Island: Ragnar Bragason („Metalhead“) präsentiert mit „Goldregen“ eine Familienfarce, in der die Wohlfahrtsempfängerin Indíana Jónsdóttir um die gleichnamige Pflanze & ihren erwachsenen Sohn kämpft – und um das Geld, das sie widerrechtlich für ihn kassiert. Zugleich weist Bragason hier auf soziale Ungerechtigkeit & xenophobische Tendenzen in der isländischen Gesellschaft hin.”***

Þorkell S. Harðarson und Örn Marinó Arnarson sind alte Haudegen des isländischen Films. Heuer setzen sie eine Sause von sechs Männern in Szene, die völlig aus dem Ruder läuft. „Der letzte Angelausflug“ rechnet mit peinlichen Männerritualen & falscher Kumpanei ab.***

Um das Leben in der Provinz drehen sich Filme aus Finnland und Lettland: „Der Waldriese“ des Finnen Ville Jankeri handelt von einem erfolgreichen Manager, der vor der Entscheidung steht zwischen beruflichem Aufstieg oder der Solidarität zu seinem Heimatort. Einfühlsam erzählt Dace Pūce in „Die Grube“ von einem begabten Jungen auf dem Land, der beinahe an der Erwachsenenwelt zerbricht.

Die Sektion „Serien“ ist mittlerweile fest im Festivalprogramm verankert. Ein Verdienst des Kurators Christian Modersbach. Diesjährige Schwerpunkte markieren komplexe Familienbeziehungen neben engagierten Politdramen & spannender Unterhaltung. Letzteres kumuliert in dem ÖkoPolitThriller „Dünnes Eis“. Als die Mitglieder des Arktischen Rats versuchen, einen Vertrag zum Stopp klimaschädlicher Ölbohrungen auszuhandeln, während zeitgleich ein schwedisches Öl-Forschungsschiff vor der Küste Grönlands Schauplatz eines Terroranschlags wird. Inmitten nationaler Interessen, Umweltaktivismus und den Herausforderungen des Klimawandels beginnt die Suche nach den Drahtziehern.***

Die Retrospektive beschäftigt sich in diesem Jahr mit „Fishermen’s Films – der Darstellung der Fischerei im nordischen & baltischen Kino“. Kurator Jörg Schöning legt den Schwerpunkt auf Spiel- & Dokus aus den Jahren 1912 bis 2019, welche diesen traditionellen Berufszweig zwischen Idylle & Industrie zeigen. Mit dabei der Anfang der 20er Jahre entstandene Streifen „Der Fischindustrieort Schlutup und das Fischerdorf Gothmund“, der den Fokus auf den Standort Lübeck legt.***

Als Plattform für den norddeutschen Film findet das FilmForum seit 1988 regelmäßig im Rahmen der NFL statt. Präsentiert werden Spiel-, Dokumentar-, Kurz- & Animationsfilme, die durch Drehort, Thema, Person des Filmemachers / der Filmemacherin oder Filmförderung einen Bezug zu Schleswig-Holstein oder Hamburg aufweisen. Auch 2020 kann „Das kleine Festival im Großen“ mit einem sehenswerten Programm aufwarten. Darin u.a. Bjarne Mädels erste Regiearbeit „Sörensen hat Angst“ (© Michael Ihle).

Die Sparte Kinder- & Jugendkino steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen sind wir stark“. Die Filme machen Mut & zeigen, was man mit Freundschaft, Teamgeist und Familienbande erreichen kann. So porträtiert „Alle Ausländer haben geschlossene Vorhänge“ auf authentische & mitreißende Weise eine multikulturelle Clique im urbanen Norwegen. Joachym Ettel

