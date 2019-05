In 29 Konzerten entführen über 275 Interpreten der Musikhochschule Lübeck das Publikum auf eine fantastische Reise durch die Abgründe und Lichtblicke in der Musik. Das traditionelle Sinfoniekonzert findet dabei zum ersten Mal in der MuK in der neuen Reihe „MuK Neue Horizonte“ statt (5.5., 19 h). In großer Besetzung mit Chor und Orchester präsentieren hundert junge Musikerinnen und Musiker unter Leitung von MHL-Professor Johannes Knecht lichte Klänge von Ravel und Debussy und mit dem abgründigen „Ical“ eine Uraufführung des Lübecker Komponisten Dieter Mack. (Foto © Olaf Malzahn)

Mit einem „Präludium“ und anschließendem Kammerkonzert unter dem Motto „Ein Abgrund ruft den anderen“ eröffnet die MHL das Brahms-Festival am 4.5. um 18 h im Großen Saal. Sieben weitere Themenabende beleuchten das Festivalmotto mit Kammermusikkonzerten, in denen Dozierende und Studierende stets gemeinsam auf der Bühne stehen. Ein Portraitkonzert würdigt den im September 2018 verstorbenen Lübecker Komponisten und ehemaligen MHL-Professor und Rektor Friedhelm Döhl (12.5.). Zu den erfolgreichen Konzertreihen mit Studierenden lädt das Festival zur Lunchtime wieder ins Museum Behnhaus Drägerhaus und am Nachmittag in die Villa Brahms ein, diesmal mit Streichquartetten von Franz Schubert und sämtlichen Duo-Sonaten von Johannes Brahms.

Das komplette Programm mit vielen weiteren Konzerten ist abrufbar unter www.brahms-festival.de.