MuK und Lübeck – seit 25 Jahren vereint. Das Gebäude der Musik- und Kongresshalle ist nicht mehr wegzudenken und beliebter Treffpunkt weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Das von Meinhard von Gerkan entworfene augenfällige Gebäude direkt an der Trave, das am 1. Oktober 1994 feierlich eröffnet wurde, wird 25 Jahre alt. Seitdem ist die MuK Hotspot der Musik- und Kulturszene nicht nur für Lübeck. Ohne MuK würde Lübeck etwas fehlen!

Grund genug, gleich zwei Tage zu feiern. Am Dienstag, den 1.10., spielt die NDR Bigband (Foto © Michael zapf, NDR) „Watt about – Concert für Jazz Orchestra & Moving Pictures“. Mit diesem Filmkonzert knüpft der norwegische Saxofonist, Komponist und Bandleader Geir Lysne an zwei der spannendsten Projekte der NDR Bigband in den letzten Jahren an: Schon die Filmkonzerte „Hamburg Harbour“ und „Stadt“ brachten die musikalische Finesse der Band mit der erzählerischen Klarheit von Filmausschnitten zum Schwingen. Für „Watt About“ destillierte der Hamburger Filmemacher Theo Janßen aus Archivmaterial aus dem letzten Jahrhundert und einigen nachgedrehten Sequenzen ein kaleidoskopisches Porträt des Watts, in dem großartige Horizonte und Landschaften mit den markanten Strukturen kontrastieren, die das Spiel von Wind und Wellen immer wieder neu in den Sand gräbt.

Am Tag drauf wird mit einer besonderen musikalischen Begegnung gefeiert: Klassik und Pop treffen in dem Festkonzert aufeinander. Max and Friends (Foto © Olaf Malzahn) spielen gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck das Geburtstagsständchen. Ein Crossover-Konzert, das alte und neue, klassische und populäre, sinnliche und rockige Musik zusammenführt. Als Solistinnen werden Nathalie Dorra, Lerato Sebele und Jessica Mears erwartet.

