Anno 1999 schrieben die LN über das Funkhaus: „Zarte Pflanzen keimen in der Ödnis.“ Damals war die Band ein Jahr alt. Elf Musiker mit Wurzeln in den unterschiedlichsten Stilrichtungen hatten sich gefunden. Vereint in einer Band und mit dem klaren Ziel: Bringt die Leute zum Tanzen! NewSoulFunk nannten sie ihren Musikstil: Selbst komponierte Songs, druckvoll, funky und absolut tanzbar.

In zwanzig Jahren Bandgeschichte entstanden vier Studioalben und eine Live-DVD. Sogar ein eigenes Label wurde gegründet. 2003 wurde die Band mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis geehrt, es gab Fernsehauftritte, Release-Parties, dutzende Konzerte. Und das neben den jeweiligen Hauptberufen, denn fast alle Funkhäuser sind Amateurmusiker. Manchem stellt sich da die Frage: Wie hat es die Band geschafft, länger als so manche Chartstürmer im Geschäft zu bleiben?

Die Antwort lautet: Familie! Die elf Freaxx empfanden von Anfang an mehr als nur eine musikalische Verbindung. Da war und ist noch immer mehr. Die unzähligen gemeinsam verbrachten Stunden: Einfach eine gute Zeit. Die viele gemeinsam geschaffene Musik: Voller Energie, die sofort auf das Publikum überspringt. Und genau das wird am 24. November passieren: Freut euch auf einige Gaststars und eine fette Aftershowparty mit den Jungs von Soulfood. 20 Jahre funkhaus – weiter so!

www.funk-haus.com