Die Lübecker Sommeroperette lädt auch in dieser Zeit zu verschiedenen Produktionen ins Theater Geisler ein.

Heut‘ geht es an Bord

Mitglieder des Ensembles der Lübecker Sommeroperette präsentieren in einem großen Hafenkonzert Lieder und Schlager rund um Häfen, Seefahrt, Kapitäne und Matrosen –die beliebtesten Evergreens von Lolita, Heidi Kabel, Fred Bertelmann, Hans Albers, Freddy Quinn u.a. (Termine: 7., 9., 13. & 15.8.)