Die ausgefallene Premiere „Haus der Antikörper“ wird als Kunstfilm ab 6. Juni als Streaming zu sehen sein. Gedacht als Live-Performance auf fünf Simultanbühnen für ein zirkulierendes Publikum, konnte dieses Konzept durch den Ausbruch der Pandemie nicht umgesetzt werden. Vielmehr war es für alle geboten zu Hause zu bleiben und so verständigten sich die Beteiligten online. Unter Einfluss der geltenden Hygienestandards probten alle in ihren Wohnungen in Stuttgart, Antwerpen, Richmond, Marseille, Berlin, Weinstadt, München und Hamburg sowie im Theater Rampe. Mit ihren Mobiltelefonen, teils mit Unterstützung ihrer jeweiligen häuslichen Gemeinschaften, drehten sie viele Szenen selbst!

Daraus entstand jetzt ein Theaterfilm von Marie Bues, Niko Eleftheriadis, Marie Ulbricht, Annatina Huwiler und Luise Heiderhoff. Die Premiere ist am 6.6. von 20 bis 0 h (weitere Termine bis 19.7.) auf

Www.haus-der-antikoerper.de