Lübeck feiert! Die Hansestadt Lübeck lädt nach der erfolgreichen Premiere 2016 im Seefahrerviertel nun im Rahmen des Stadtjubiläums „875 Jahre Lübeck“ zum 2. HanseKulturFestival rund um St. Aegidien ein. Vom 8. bis 10. Juni (Fr. 17-22, Sa. 11-22 & So. 11-18 h) wird ein buntes Programm von Lübeckern für Lübecker geboten, welches das historische Wohnviertel lebendig in Szene setzt und in eine farbenfrohe Kulisse für Kunst und Kultur verwandelt. Gänge und Höfe werden zur Bühne, Gärten und Häuser der Altstadtbewohner laden zum Kennenlernen lübscher Gastfreundschaft ein. Zur Eröffnung wird am Freitagabend ein Seefeuerwerk auf dem Krähenteich stattfinden.

Auf dem dreitägigen Festivalprogramm stehen Musik, Tanz, Kleinkunst, Ausstellungen, Theater, Literatur, Kulinarisches und Straßenfeste sowie viele Aktionen für Kinder vom Lüttbecker Kinderfest bis zum Geschichtserlebnisraum. Besonderes Augenmerk liegt auf den historischen Gängen und Höfen, in denen kleine und feine Kulturmomente inszeniert werden. Wer also gerne einen Blick in die verwunschene Gangwelt der Altstadt werfen möchte, kann dort während des Festivals beim „LübeckSalon“ interessanten Geschichten oder kleinen Konzerten lauschen, die verwinkelten Hinterhöfe erkunden und Lübeck ganz neu entdecken.

Das Museumsquartier St. Annen bietet das gesamte Wochenende freien Eintritt und lädt u.a. zu einer Modenschau in der St.-Annen-Straße und einer Prosecco-Führung durch die Ausstellung „Chanel, Dior, Pucci… Modemythen der 50er bis 70er Jahre“ ein. Das Musikprogramm des Festivals reicht von Lübecker Bands auf „Schlumachers Singer-Songwriterbühne“ über „Live am Teich“ im Altstadtbad Krähenteich bis hin zum eindrucksvollen Klangviertel Aegidien. Hier gibt es außergewöhnliche musikalische Sternstunden z.B. mit Kammermusik in der Geigenbauwerkstatt, plattdeutsche Lieder im Aegidienhof, Livemusik im neuen Kulturcafé Sofa, Jazz zum Grillen im Pastoratsgarten und „Schwof im Hinterhof“ in der Stavenstraße mit heißem Reggae-Beat zu erleben.

Auf dem Kulinarikplatz in der Krähenstraße gibt es beim FairBioRegional-Point, dem Gemeinschaftsstand rund um den Verein Lübecker Köche und verschiedenen Lübecker Traditionsanbietern leckere regionale Produkte zu verkosten. Die Restaurants und Cafés im Viertel sorgen für gastronomische Vielfalt. Führungen, Zauberei, Comedy und Straßenkunst auf der Kleinkunstbühne „Johannes und Julius“, Aktionen im Aegidienhof, ein Gottesdienst in St. Aegidien, Lesungen im Hinterhaus und ein wahres Füllhorn an weiteren Veranstaltungen machen das HanseKulturFestival zu einem ganz besonderen Kulturerlebnis.

Den Schlusspunkt des Festivals setzt am Sonntagabend das Theater Combinale mit der beliebten Grölgruppe im Altstadtbad Krähenteich. (Fotos © LTM, Olaf Malzahn)

www.HanseKulturFestival.de