Dieses Trio wurde 2001 von dem Jazz-Gitarristen Guido Saremba und dem Bassisten Thomas Dux in Wismar gegründet. Seit langem gehört der Kieler Schlagzeuger Markus Zell zur Besetzung. Die musikalischen Wurzeln des Trios sind weit verzweigt: Sie reichen von den funky Sounds der „Meters“, dem Surf-Rock der amerikanischen Westküste, bis in den Melodienreichtum der „Beatles“ und den hymnischen Liedern Leonhard Cohens. In ihren Konzerten streifen sie durch die Epochen der populären Musik. Mit ebenso viel Witz wie Ehrfurcht heben sie Perlen verschiedener Genres aus den Untiefen etlicher Zeitzonen. (Foto © Manfred Jürgens)

Peter Ortmann ist in Lübeck kein Unbekannter. Als ehemaliger Leiter des Projektes „Bundesjazzorchester“ beim Bonner Dt. Musikrat hat er sich seit zehn Jahren ganz dem Jazzklavier verschrieben. In Lübeck hat er u.a. die „Hanse Jazz Connection“ ins Leben gerufen, die die einzelnen Jazzszenen und ihre Musikerinnen und Musiker jeweils zweier Hansestädte miteinander gleichsam spielerisch vernetzt. (Das Partnerkonzert findet einen Tag später, am 10.10. um 20 h im Großen Haus des Theater Wismar statt.)