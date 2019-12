Wenn Hans und Greta singen und tanzen, dann wollen sie natürlich, dass die Kinder im Publikum mitmachen, damit es wirklich lustig wird! Dabei kann auch schon mal etwas kaputtgehen, vor allem, wenn da eine unbekannte Frau mit vielen Ideen die Finger im Spiel hat. Kein Wunder, dass die Mutter schimpft und die Kinder zum Beerenpflücken in den Wald schickt.

Aber dort gibt es nicht nur leckere Beeren, sondern auch gefährliche Pilze, die ungeahnte Wirkungen haben können. Und da ist auch schon wieder diese Frau, die man nicht so richtig einschätzen kann: Ist sie lustig oder führt sie gar Böses im Schilde? Sicher ist auf jeden Fall, dass sie es gar nicht mag, wenn man einfach an ihrem Häuschen knabbert. Und wenn man schlecht von ihr spricht, dann kann sie richtig unangenehm werden… (Eine Kooperation des Theater Lübeck mit der Taschenoper Lübeck für Kinder ab 6 Jahre. Weitere Termine: 8., 9., 15., 16. & 17.12.)