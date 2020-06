Das Theaterschiff Lübeck unterhält seit über 13 Jahren jährlich mehr als 39.000 Besucher mit qualitativ hochwertigen Eigenproduktionen sowie mit einer Vielzahl an Gastspielen mit erstklassigen Comedians und Kabarettisten, denen hier an Bord eine wunderbare Auftrittsmöglichkeit geboten wird.

Durch die Corona-Krise stürzten die Einnahmen seit dem 14.3. auf Null. Die monatlichen Fixkosten in Höhe von 45.000 Euro laufen indes kontinuierlich weiter.

Aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung ist eine finanzielle Rücklagenbildung aus rechtlicher Sicht grundsätzlich ausgeschlossen, alle erzielten Überschüsse müssen zeitnah wieder in das Unternehmen investiert werden. Und der sicherlich größte anstehende Kostenfaktor in diesem Jahr ist der eigentlich für die Sommerferien geplante Werftaufenthalt des Theaterschiffs. Wie jedes Auto muss auch ein Schiff regelmäßig zum TÜV, glücklicherweise nicht alle zwei, sondern nur alle fünf Jahre. Diese Frist läuft nun in diesem Sommer ab. Jeder Werftaufenthalt schlägt mit 100.000 Euro bis 130.000 Euro zu Buche – vorausgesetzt es gibt keine größeren Schäden und Beanstandungen. Ob und wie diese Hürden zu meistern sind, steht derzeit noch in den Sternen. Ohne finanzielle Mittel von außen wird es auf jeden Fall sehr schwer werden.

Zurzeit läuft eine Aktion zur Rettung Ihres Lübecker Theaterschiffs: Mit Gutscheinen HELFEN und SPAREN!

Erwerben Sie jetzt Gutscheine und das Theaterschiff beschenkt Sie dafür mit einem beträchtlichen Rabatt: Gutschein über 29,- Euro zum Preis von nur 23,- Euro / statt 50,- nur 40,- Euro / statt 75,- nur 60,- Euro / statt 100,- nur 80,- Euro. Die Gutscheine sind erhältlich per E-Mail unter mail@theaterschiffluebeck.de.