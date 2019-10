Zwei Bühnenbilder schaffen zwei Welten – die göttliche und die irdische. Zwischen ihnen gibt es eine digitale Verbindung. Drei Physiker nehmen so Kontakt zu bisweilen selbstverliebten religiösen Herrschern auf, die nun unerwartet und rigoros aufgemischt werden. Nach Jahrhunderten der Diversität soll eine Einheitsreligion endlich Frieden auf Erden bringen. Doch wer hat bei den Verhandlungen um das Schicksal des ganzen Universums die Macht? Den göttlichen Instanzen selbst wird es in die Hand gelegt, eine Einigung zu erzielen. Wird diese nicht bald verkündet, wird alles Sein von einem Schwarzen Loch, entstanden aus Menschenhand, aufgesogen. Das große Nichts droht. Und das viel schneller als gedacht. Denn dass sich ihre eigene Schöpfung gegen sie richtet, damit haben auch die Forscher nicht gerechnet. Was bleibt, ist nur der Rückzug.

Von den fünf Darstellern werden Götter und Menschen überzeugend als vom Teufel manipulierbar, von Macht und Geld verführbar vorgeführt. Beide Seiten werden in ihre Schranken gewiesen. Eine Lösung des Problems gibt es nicht. Aber auf humorvolle, teils skurrile Art und Weise den besten Anreiz über Glauben, Wissen und unser Dasein nachzudenken. Ein Theaterstück, das einem komplexen Thema Raum gibt, viele Brücken schlägt und dennoch als Komödie funktioniert. (Weiter Termine: 2., 3., 18., 19. 25. & 26.10.)