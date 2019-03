Am Freitag dürfen sich die Gäste auf eine zweite Ausgabe der Goa Sensation freuen. In diesem Jahr kommt der mittlerweile internationale Top-DJ Neelix in die Hansestadt, um mit seinen Fans zu feiern. Neelix verbindet gekonnt Elemente von Progressive Trance, Progressive House und Electro in einem Set. Weitere DJ Kollegen wie Intellifex, Mr. Twopenny, Timmy Sun und das Duo Montagu & Golkonda garantieren eine lange Partynacht.

Am 6.4. folgt mit der Springsession eine weitere Partynacht mit vielen Top DJs, die zurzeit mit ihren Hits hoch in den Charts stehen. Allen voran das DJ-Duo Gestört aber Geil, die auf allen großen Festivals für Massenbegeisterung sorgen. In Lübeck werden sie auf der ersten Springsession ihre neue Hitsingle „Lieder“, eingesungen von Adel Tawil, vorstellen. Die Gäste erwartet außerdem der international bekannte türkische DJ The Prince Karma, der Schweriner DJ Vize und die DJane‘s 2Elements und Louis Garcia.