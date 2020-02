„Die Welt liegt in Schutt und Asche“ – konstatieren Überlebende 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Hin- und hergeschüttelt zwischen gründlicher Verzweiflung, rücksichtsloser Genusssucht und dem Traum, alles besser machen zu wollen, wird in Deutschland die erste Republik geboren. Wie blutig diese Geburt war, davon erzählt die jüngste Produktion vom „Axensprung Theater“: „Gier – Weimar, die erhitzte Republik“ fängt das Lebensgefühl jener Zeit beängstigend gut ein.

Seit fünf Jahren begeistert das Hamburger Ensemble mit einem neuen Genre: Historische Fakten rahmen eine Erzählung ein, in der berührende Einzelschicksale die Vergangenheit lebendig werden lassen. Themen wie Wohnungsnot, Antisemitismus und die fatalen Verletzungen durch den Krieg werden so anschaulich gemacht, dass den Zuschauer*innen die Charaktere während des 90-minütigen Abends geradezu ans Herz wachsen.