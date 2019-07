Am 3. und 10. Juli gastiert die Musikhochschule Lübeck zum zweiten Mal im Rahmen der Reihe „Entdeckungen“ im Garten des Burgklosters, der an diesen Abenden exklusiv für das Publikum zugänglich sein wird. Am 3.7. präsentiert das Kammerorchester der MHL in zwei verschiedenen Besetzungen zwei Serenaden von Antonin Dvořák. In der Farbpalette lösen stilisierte böhmische Dorfmusik, romantisch-träumerische Pastellfarben und archaisch herbe Klänge einander ab.

Eine Woche später, am 10.7., gibt das Instant Composing Ensemble Einblick in die selten gehörte Kunst der freien Improvisation. Ohne Vorgaben reagieren die Musiker*innen auf die Impulse, die sie sich einander zuspielen, wobei auch das Ambiente des Ortes unmittelbar auf die entstehende Musik einwirkt – eine Stunde mit nie zuvor und nie wieder gehörter Musik.