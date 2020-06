Ein Picknick mit Foodtrucks – das findet an den Samstagen im Juli (4., 11., 18. & 25.7.) im Strandsalon statt. Mit der Streetfood Company und allerlei Streetfood wie Burger, Burittos, Spanferkel, Bowls und wechselnde vegetarischen & veganen Speisen. Je nach Wetterlage öffnen die Foodtrucks von 12 bis 21 h. Der Eintritt ist frei.

Das Konzept dahinter: „Streetfood Picknick am Strand“, mit mehreren und wechselnden Foodtrucks, in Lübecks schönster Lage im Hafen mit Beachclub-Charakter bei coolen Drinks und Beats die Zeit genießen. „Wir wollen die Streetfood-Kultur mit dem Strandfeeling kombinieren“, erklärt Andreas vom Strandsalon. Entstanden sei die Idee aus Corona-Gegebenheiten. Die Menschen wollen wieder draußen genießen und an den Strände an den Küsten wird es eng…

Hygiene & Sicherheit ist bei diesem Picknick das oberste Gebot! Die Abstandsregeln sind zu beachten. Wenn sich die Besucher an einem Foodtruck etwas geholt haben, können sie sich entweder irgendwo im Sand niederlassen oder sich in die vielen Beachchairs, Bänke und Lounge Möbel etc. setzen. Die Sitzmöbel haben alle einen Mindestanstand von 6 Metern. Außerdem stehen noch Picknickdecken zur Verfügung. Es gibt mehrere Hygienestationen und ansonsten gelten die üblichen Corona-Bestimmungen.