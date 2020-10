Das Figurentheater Lübeck spielt wieder – unter Hygienebedingungen. Im Oktober gibt es für Familien gleich drei Tiergeschichten: „Die Abenteuer der kleinen Gans Adele“, „Die Kitzelspinne“ sowie „Der gestiefelte Kater“.

Und an drei Abenden gibt es dann mit „Die Poesie der Theaterfiguren“ eine Einführung in die heutige und vergangene Vielfalt der Theaterkunst mit Szenen, Gesprächen, Forschungsergebnissen. Silke Technau und Stephan Schlafke sowie Dr. Antonia Napp schildern in einer Mischung aus Vortrag und Aufführung die Entwicklung vieler Figurentheaterformen von Gestern bis Heute – präsentiert mit Szenen aus ihrem Repertoire. Kostproben aus „Cherry-Picking Shakespeare – Perlen für die Königin“ (Premiere im November) und „puppetµcamera“, einem Forschungsprojekts der „Konfiguration“, sind mit dabei. (Weitere Termine: 10. & 17.10.)

http://www.figurentheater-luebeck.de/