Im Weißen Rößl

Bis Ostern gastiert das Figurentheater Lübeck noch im Jungen Studio (TL). Und zeigt an den Wochenenden neben den Familieninszenierungen „Emil Elch sucht einen Freund“ und „Jacob, Frieda und die schwimmende Insel“ im Abendprogramm „Rungholts Ehre“, „Gewaltich“, „Der Schimmelreiter, „Ringelnatz“ sowie „Im Weißen Rößl“.

In der schrägen Fassung des Singspiels mit Marionetten, Kuhstall, Blitz, Donner und Live-Gesang. Liebesgeschichten und Verwechslungen mitten in den Bergen, wo Berliner, statt an die Ostsee zu fahren, im Schnürlregen des Salzkammerguts „lustig sind“. Touristen werden frech aufs Korn genommen.

www.figurentheater-luebeck.de