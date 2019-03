Der Barbier von Sevilla

Das Figurentheater Lübeck ist On Tour weiterhin zu Gast im Jungen Studio am Theater Lübeck. An den Wochenenden zeigt es neben den Familieninszenierungen „Der süße Brei“ und „Die Prinzessin auf der Erbse“ im Abendprogramm: „Rigoletto“, „Im Weißen Rössl“ und „Der Barbier von Sevilla“.

Bartolo will seine gerade 16-jährige Pflegetochter Rosina besonders ihres Geldes wegen heiraten. Seine einstige Geliebte und jetzige Haushälterin Marzelline möchte dies verhindern. Der junge Schwärmer vor Rosinas Balkon kommt ihr da gerade recht. Bartolos Barbier Figaro eilt selbstverständlich auch zu Hilfe – und ehe Bartolo Unheil anrichten kann, werden Verleumdungen verhindert, Verkleidungen ausprobiert, wird Gesangsunterricht gegeben, kräftig barbiert, eine Entführung gewagt ... Und zum Schluss ist alles so, wie Beaumarchais es sich einst Ende des 18. Jahrhunderts gewünscht hatte.

Beaumarchais' volkstümlicher Humor wird mit großen Handpuppen, Schattenspiel, Projektionen und mit einer buffonesken Version von Rossinis Musik frech umgesetzt. In der Musikversion mit zwei Barockfagotte, Percussion, Klavier und zwei Stimmen (Bariton und Sopran) sowie zwei Sprecher/Figurenspieler, ist dieser „Barbier“ eine eigenwillige und poetisch reizvolle Opernaufführung.

