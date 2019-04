Für viele Tänzerinnen und Tänzer ist die „La Fiesta Latina XXL“ im Strandsalon eine feste Größe, die sich einer stetig wachsenden Gästezahl erfreut. Die Latin-Tanzszene in und um Lübeck ist begeistert von den Tanzshows, Tanzkursen und den After-Show-Partys. Mit der Gala Edition kommt die Fiesta Latina erstmals in die Rotunde der MuK. Treibende Rhythmen, knisternde Atmosphäre, das Latin Dinner, großartige Tänzer und coole Drinks. Karibik-Feeling pur!

Die in Lübeck bestens bekannte Salsaband „La Mano Letal“ versüßt den Abend mit einem einstündigen Livekonzert. Der abschließende Höhepunkt ist die After-Show-Party ab 22 h auf 3 Floors. Renommierte DJs der Szene sorgen mit unterschiedlichen Musikstilen wie Reggaeton, Merengue, Salsa Cubana, Salsa NY (ON1, ON2), Kizomba, Bachata, Samba, Cubaton, Moobathon, Cumbia und Vallenatos für das absolute Party-Feeling.