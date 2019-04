1.5., 14 h, Walli: MaiFest

Das traditionelle MaiFest der Alternative & des Solizentrums auf der Wallhalbinsel ist Ausdruck für linke, sozio-kulturelle Unabhängigkeit. Rein basisdemokratisch organisiert bietet das, als „Walli“ bekannte Areal gegenüber der MuK, zudem Entfaltungsraum für neue Lebensentwürfe und Protestbewegungen, sowie für kulturelle Vielfalt. Ein Merkmal, dass sich auch in dem umfangreichen Musikprogramm wiederspiegelt. Doch zunächst lockt das große KinderFest (ab 14 h) mit altbekannten & neuen Attraktionen für Groß & Klein zum Mitmachen, Anschauen, Zuhören & Spaß haben.

Ab 15.30 h gibt’s Live 25 Acts auf 5 Bühnen. Darunter die experimentierfreudigen Ghundi Brothers aus Bristol (Jungle, HipHop, Banghra, Dub), das legendäre Kalashnikov Collective aus Mailand (Romantic Punk for the Revolution) oder die international besetzten Psychedelic-Brit-KrautRocker von Swedish Death Candy aus London. Ifriqiyya Electric aus dem Süden Tunesiens werden auf der Stadtgrabenbühne das uralte Trance-Ritual von Sidi Marzug vollziehen, den Hörer mit Tänzen, Tchektchekas & Tablas seine Dämonen begegnen lassen – bis zum Totalverlust der Sinne. Auf der Maibühne wird Guacáyo mit Sängerin Sophie Filip groovigen Sehnsuchts-Reggae mit farbenfrohen Beats zelebrieren, während im treibsAND-Club Dresdens dienstälteste Punkband Kaltfront energiereich sich durch ein Universum aus Wut & Dystopie spielt.

Im Solizenztrum findet sich am Nachmittag die internationale Gemeinde ein und die Orientalische Gruppe sowie die Tontalente werden ihre Schwerpunkte setzen. Zum Abend dann punkiger Mix aus der Region mit Kapot aus HH. Cicletta und das Amt für Alle Kollektiv werden mit verschiedensten Stilmixen aus der Konserve für alle etwas dabei haben: Techno, Italo und PolitRock sowie als inklusive Veranstaltung die Disco für Alle. Einen kleinen Schwerpunkt wird im Stilbereich Elektro-HipHop-Rap-BeatBoxing serviert. Mit Smith&Smart, sprich Robert Smart aus Berlin kommt der DMC Germany Champion 2017. Hier trifft tighte Turntabletechnik auf theatralische Tanzbarkeit. Konrad Küchenmeister hingegen synthetisiert aus fetten, basslastigen & handgemachten Loops ein feistes Stilgemisch, in dem sich Drum’n’Bass, Reggae, Dubstep, Ska, Balkan & Dub treffen. Und das alles mit improvisierten Samples, was jedes Konzert einzigartig macht. Das kalifornisch-schottische Duo DDM bietet eine Explosion des HipHop mit Hardcore & Punkattitüde.

Gleich 4BeatBoxer bieten die Razzzones auf & entwerfen mit ihren Stimmen ein ganzes Klanguniversum, das nahezu orchestrale Züge annehmen kann. Ausgelassene, tanzbare DanceSounds aus dem globalen Dorf, waren immer das Markenzeichen des MaiFestes. Auch heuer wird diese Tradition mit Malaka Hostel, RasgaRasga & Frollein Smilla fortgesetzt. Eine aktuelle Liste der Bands & Aktivitäten findet ihr unter www.treibsand.net

16.-19.5., Eutin, Marktplatz: 30. BluesBaltica Bluesfest - „30 and still young’n‘crazy“

Besonders im Jubiläumsjahr darf sich die internationale Bluesszene auf ein großes Festival in Eutin freuen: vom 16. bis 19. Mai bietet die 30. BluesBaltica wieder Blues mit den Größen der internationalen Szene zum „Nulltarif“ auf dem Eutiner Marktplatz Mit einem abwechslungsreichen Programm unter dem hochinteressanten Motto „30 and still young’n’crazy“, das nicht nur ausgewiesene Blues-Liebhaber ansprechen dürfte.

Man darf sich besonders auf junge Musiker in 13 Acts aus 8 Ländern freuen, die Blues der verschiedensten Stilrichtungen anbieten und dabei traditionellen Blues mit artverwandten und modernen Musikstilen verbinden. Ebenso vielfältig ist das Angebot der verschiedenen Stilrichtungen des Blues: Bluesrock, Traditional Blues, Retroblues, Americana, Funk, Boogie Woogie, Ragtime, Zydeco, Soul, Contemporary Blues, Chicagoblues und Southern Rock.

Aus Nordamerika konnten auch in diesem Jahr wieder einige Highlights engagiert werden: Dustin Arbuckle & The Damnations, Jonathan ‘Boogie‘ Long und die Sean Chambers Band werden sicherlich große Konzerte abliefern.

Und das der Blues in Eutin nicht „angestaubt“, sondern eher frisch und modern daherkommt, ist hier nicht wirklich neu – dass allerdings auf „verrücktes“ Wert gelegt wird, sollte für zusätzliche Neugier sorgen. So kommt mit der Jan Galach Band rockiger Blues, bei dem die Violine im Vordergrund steht, das dänische Trio Fried Okra überrascht mit modernen Sounds und The Claudettes dürften mit ihrem Blues’n‘Boogie, der sich spielerisch zwischen Tradition und Punk bewegt, für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Mit Lisa Mills (USA) wurde in diesem Jahr auch wieder ein „Artist in residence“ eingeladen. Die hervorragende Sängerin wird nicht nur eigene Konzerte zu Gehör bringen, sondern zudem bei einigen anderen Bands als Gast für ein, zwei Songs einsteigen.

Neben dem Open-Air gibt es auch in diesem Jahr „Nightsessions“ (nach Programmschluss ca. 23.15 h im Brauhaus). Hinzu kommen eine Ausstellung mit Fotografien von Leonard Cantor (Café Klausberger), sowie einige Sonderkonzerte im kleineren Rahmen.

www.bluesfest-eutin.de

30.5., 12 h, Funambules: XVII. Rock am Wendehammer

Das Kult-Festival am „Vaddertach“ direkt an der Obertrave vor dem Funambules geht dieses Jahr bereits in die 17. Runde. Vier Live-Acts stehen dieses Mal beim ersten Open Air des Jahres auf der Bühne:

Frank Plagge mit Acoustic Blues & more. Seit 2006 ist er als One Man Band unterwegs. Mit Dobro-/Slidegitarre, Bassdrum, HiHat, Snaredrums und ab und zu Kazoo spielt er eine geballten Ladung „Gute Laune Blues“.

Admiral von Schneider – nach einer besetzungsbedingten Zwangspause 2017 machen sie seit letztem Jahr wieder die Leinen los. Mit neuen Songs schippern sie seitdem wieder den Rock'n'Roll durch die Gestade.

Bad Penny – Peter Rüchel schrieb in seinem Memoiren „Rockpalast Erinnerungen“ in einem Kapitel über die Zukunft der Musik: „Es hat mich direkt ins Herz getroffen“… Ihre Musik ist tief im Nordischen und Keltischen verwurzelt; Einordnen lässt sie sich irgendwo zwischen den Waterboys und Pink Floyd.

Und dann noch Jessen & Melzer & Band. Muss man da noch etwas schreiben? Sie spielen all die Songs von den Dire Straits bis Santana, die wir auf einem Open Air hören wollen!

www.frankplagge.de

www.admiralvonschneider.de

www.badpenny.de

www.jessen-melzer.de

20.-23.6., Timmendorfer Strand: JazzBaltica

17.000 Jazzfreunde besuchten 2018 den Auftakt von JazzBaltica am neuen Spielort in Timmendorfer Strand und erlebten die Symbiose von Jazz und Meer in neuer Intensität. Nun findet das Festival vom 20. bis zum 23. Juni zum zweiten Mal auf dem Gelände rund um den Strandpark statt. Bei der 29. Ausgabe von JazzBaltica treffen Stars und Nachwuchstalente aus dem Ostseeraum auf internationale Jazzgrößen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Thomas Quasthoff, Nils Wülker, Jakob Bro und Palle Mikkelborg, Katja Riemann, aber z.B. auch das Orchestra Baobab aus dem Senegal. Bei der Bigband Fette Hupe (Foto © Iris Klöpper) ist der Name Programm: Das Ensemble aus Hannover spielt modernen Jazz auf höchstem Niveau, widmet sich spannenden Arrangements zwischen Rock, Swing und Reggae und garniert alles mit Charme und Witz (JB 3).

Neben den Konzerten auf der MainStage im Festsaal des Maritim Seehotel erwarten die Besucher 31 kostenfreie (!) Veranstaltungen im OpenAir-Bereich rund um den Strandpark.

Konzerte auf der OpenAir-Bühne

Hier präsentieren sich Neuentdeckungen und Nachwuchstalente, oftmals aus der Region. Am Freitagabend bringt Funkhaus den Funk in den Strandpark – kräftige Bläsersätze, rockige Stimmen und treibende Beats aus … Lübeck!

Konzerte @the beach

Unterm Nachthimmel das Rauschen der Wellen genießen und gleichzeitig exquisiten Jazzklängen lauschen – das geht bei den Konzerten @the beach. Freitagabend stehen hier die schwedische Sängerin Lena Swanberg, bekannt aus der JazzBaltica All Star Band, und Multi-Instrumentalist Daniel Bingert auf der Bühne und lassen bei Bossa Nova und Salsa brasilianische Stimmung an der Ostsee aufkommen.

Zur Dance Night am Freitag, 21.06., 22.30 h (JB 2) werden die Stühle aus dem Saal geräumt. Posaunist Fred Wesley (Foto © Courtesy G. Pfankuch) lädt zum Tanzen ein und serviert Soul und Funk vom Feinsten. Er gilt als der bekannteste Sideman der Musikgeschichte und stand u.a. mit Tina Turner und James Brown, Maceo Parker und Pee Wee Ellis auf der Bühne. Tanzschuhe nicht vergessen!

www.jazzbaltica.de

29.-30.6., Vorwerker Diakonie: Superkunstfestival - Im Herz, im Kopf, im Bauch

2018 gab es das erste Superkunstfestival. 6000 Besucher feierten an zwei Tagen bei herrlichstem Wetter. 2019 wird das Bewährte noch besser: 5 Bühnen, riesen Rahmenprogramm und alles wieder umsonst und draußen.

Das Festival hat ein Line-Up, was es in sich hat: Lea, die mit ihren Titeln „Leiser“ oder „Zu Dir“ die Charts abräumte, ist gerade auf ausverkaufter Deutschlandtour und wird Samstag als Headliner aufspielen. Ein weiterer, noch geheimer Headliner, wird im Juni verraten.

Neben OhFyo aus Lübeck sind noch 15 weitere Acts live zu hören. In Zusammenarbeit mit dem Theater Lübeck gibt es im Rahmen des „Crossing Boarder“-Theaterfestivals sieben Theaterstücke zu sehen. Das Instrument des Jahres Saxophon wird u.a. vom Landesjugendjazzorchester S-H präsentiert. Dazu Gaukler, Straßenkunst, Flohmarkt, Kindermeile, die Vorwerker Kleinbahn, kulinarisches für Kind und Kegel. Alles auf dem Campus der Vorwerker Diakonie. (Foto © Jens Koch)

www.superkunstfestival.de

20.-23.6., Lübeck: Tango-Festival - „Lübeck talks Tango“

10 Jahre Tango als Weltkulturerbe, 20 Jahre Tangoschule Parcour und fast 30 Jahre argentinischer Tango in Lübeck: genug Gründe zu feiern! Deshalb feiert Jutta Ottenbreit mit ihrer Tangoschule Parcour mit Workshops, Milongas, einem Tango-Ball mit Live-Musik, Tango-Brunch, Lesung u.v.m. dieses Festivalito.

Das Highlight wird sicherlich der tango-Ball am 22.6. ab 21 h im Hafenschuppen C. Mit dabei das Ensemble Bandonegro. Die jungen Musiker aus Polen spielen mittlerweile auf den richtig großen Bühnen und gastieren auf Tango-Festivals auch außerhalb Europas. Das Repertoire der vierköpfigen Band umfasst traditionellen, gut tanzbaren Tango, alternativen Tango sowie Originalkompositionen von Astor Piazzolla und andere Werke des Tango Nuevo. Sie präsentieren die Musik des argentinischen Tango aus vielen Perspektiven in ihrem eigenen, originellen Stil. Den Abend begleitet Thasmo als DJ.

www.parcour.de

17.-26.5., Lübeck & Umland: Classical Beat Festival - „Wasser“

Ein Musikfestival mit nationalen und internationalen Künstlern der modernen, Grenzen überschreitenden Musikszene. Es vernetzt klassische Musik mit anderen Musikgenres und moderner Clubkultur zu hochaktuellen Musikevents und schafft neue, ungewohnte Hörerlebnisse.

Das Festival sieht sich insbesondere in der Herausforderung, ein junges Publikum für das Crossover von klassischer und elektronischer Musik zu begeistern. Und neben des Musikfestivals finden im Rahmen der Classical Beat Musikakademie sowohl Meisterkurse mit Musikstudierenden aus Deutschland, Finnland, Polen, den Niederlanden und den USA statt, als auch innovative Musik-Workshops in Zusammenarbeit mit ausgewählten Schulen in der HanseBelt-Region.

Das musikalische Schwerpunktthema des Classical Beat Festivals 2019 wird „Wasser“ sein. Es folgt damit dem Thema „Feuer“ aus dem vergangenen Jahr. Die Eröffnung findet vom 17.-19.5. in Scharbeutz im Kurpark statt. Der Start ist am Freitag um 14 h und an diesem Wochenende dürfen sich die Gäste u.a. freuen auf den Portraitkünstler Terje Isungset mit Sängerin Maria Skranes, auf das Festival Orchester und der MHL BigBand sowie den DJ Bodo Neumann.

Neben Veranstaltungen in Scharbeutz, Eutin und Hamburg finden vier Termine auch in Lübeck statt: Ice Music (24.5., 20 h, St. Jakobi), das große Festival Finale (25.5., 19 h, Schuppen 6) sowie die beiden Classical Beat Club Nights mit Luciano Supervielle u.a. (24.5., 20 h, Strandsalon) und MHL Big Band goes Electro (25.5., 21.30 h, Treibsand)! Alle Infos, Karten und mehr auf www.classicalbeat.de.

7.-10.6., Brügmanngarten: Travemünde JAZZT

All that jazz! Mitreißende und renommierte Jazzbands treten zum Gipfeltreffen der deutschen und internationalen Jazz-, Blues- und Boogieszene an. Traditionals, rockiger Blues, rollender Boogie, funky New Orleans sowie Swing & Sweet-Jazz in seinen zahlreichen Facetten hält an diesem Wochenende ganz Travemünde in Atem.

Inspiriert von der Musik begleiten Travemünder Gastronomen im Brügmanngarten die Sessions und Gigs der Künstler mit Spezialitäten und Gaumenfreuden aus der Heimat des Jazz.

7.-16.6., Lübeck: LüLaLu

Das Festival Lübecker Lauten Lust und das Internationale Festival der Laute bringen vom 7. bis 16. Juni Weltstars der Laute nach Lübeck. Neben den Solostars Edin Karamazov, bekannt durch seine Kooperation mit Sting und der Argentinierin Evangelina Mascardi treten mit dem Lute Duo, Evmorfia Metaxaki, Helena Raposo, Capella Ostinato weitere bekannte Künstlerinnen und Künstler auf. Ein besonderes Event ist das Broken Consort Experience, für das vier dänische und zwei deutsche Komponistinnen und Komponisten Werke komponiert haben, die beim Festival uraufgeführt werden.

Die zahlreichen Konzerte werden abgerundet durch Vorträge und eine Ausstellung der Deutschen Lautengesellschaft. Für das Festival wurden verschiedene Konzertorte auf der Lübecker Altstadtinsel ausgewählt.

www.lautengesellschaft.de