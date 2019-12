Der Grammy-Winner Fernando Otero ist ein in New York lebender argentinischer Komponist, Pianist und Sänger, in dessen Musik sich Tango, zeitgenössische klassische wie jazz-orientierte Musik und Improvisation in kunstvoller Weise verbinden.

Seine Kompositionen umfassen Werke für kleine Formationen, Orchester, Kammermusik, Streichquartett und Chor. Fernando Otero wird im Trio mit Daniel Gruselle (Bandoneon) und Christina-Anna Tsiakiris (Violine) auftreten.